Haberler

Bursa'da jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içkiye darbe

Bursa'da jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içkiye darbe
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 495 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 442 litre fermante edilmiş ve 53 litre damıtma yoluyla elde edilen alkol bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da jandarma ekipleri, yaptığı operasyonla yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 495 litre kaçak içki ele geçirdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için hareket geçti. Esence Mahallesindeki ikamete Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan varillerle sahte alkol ele geçirildi. Evde yapılan aramada, 442 litre fermante edilmiş kaçak alkol, 53 litre kaçak damıtma yoluyla elde edilen alkol, 4 adet alkol metre, 2 adet alkol kaynatmada kullanılan sanayi tipi tüp ve 1 adet alkol kaynatılmasında kullanılan sanayi tipi ocağa el konuldu.

Operasyon sayesinde yüzlerce kişinin zehirlenme ihtimali ortadan kalkarken, şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

"Kütüphane" ile ilgili iddiayı gündeme getiren gazeteciye gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali
Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak

Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak