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Bursa'da Yeni Yıl Kutlamasında Tabancayla Ateş Eden Şahıs Yakalandı

Bursa'da Yeni Yıl Kutlamasında Tabancayla Ateş Eden Şahıs Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, yeni yıla balkondan tabancayla ateş ederek giren bir şahsı kısa sürede yakaladı. Suç aleti kurusıkı tabanca ile gözaltına alınan şüpheli, basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekipleri, evinin balkonundan tabancayla ateş ederek yeni yıla giren şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay, saat 00.00'da meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme ekipleri, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında apartmanın 2. katında ikamet eden şüpheli Yaşar S.(42) balkona çıkarak yeni yılı havaya ateş ederek kutladı. Havaya 8 el ateş eden şahıs, uygulama yapan polis ekiplerince suç aleti kurusıkı tabancayla gözaltına alındı.

"Bu niye çekiyor?"

Şüpheli, ekip otosuna bindirilirken olayı görüntüleyen basına mensubuna, "Bu niye çekiyor?" diyerek tepki gösterdi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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