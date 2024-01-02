Bursa'da yemek bulamayan domuzlar karayoluna indi
Ormanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü Bursa Keles karayoluna inerek yemek aradı. Onlarca domuzu gören sürücüler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşları görünce kaçan ve zor anlar yaşadıktan sonra gözden kaybolan domuz sürüsünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı.
Bursa'da yemek bulamayan domuzlar karayoluna indi.
Ormanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü Bursa Keles karayoluna inerek yemek aradı. Onlarca domuzu gören sürücüler ise büyük şaşkınlık yaşadı.
Vatandaşları görünce kaçan ve zor anlar yaşadıktan sonra gözden kaybolan domuz sürüsünün o anları cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA