Bursa'da Yaya Kazası: Selçuk Akgün Hayatını Kaybetti

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya 40 yaşındaki Selçuk Akgün, otomobilin çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Bursa'da Nilüfer İlçesi Çalı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre merkez istikametine seyir halinde olan sürücü Ahmet Ç. yönetimindeki 16 ANT 226 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Akgün'e çarptı. Çevredeki kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Selçuk Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Ahmet Ç., gözaltına alınırken, Akgün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA