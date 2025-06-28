Bursa'da Yaya Kazası: Otomobilin Çarptığı Vatandaş Hızla Ayağa Kalktı

Bursa'da Yaya Kazası: Otomobilin Çarptığı Vatandaş Hızla Ayağa Kalktı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yola aniden fırlayan bir vatandaşın otomobilin çarpması sonucu yaşadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazadan sonra ayağa kalkan vatandaş, olaydan etkilenmeden yoluna devam etti.

Bursa'da yolun karşısına geçmek için aniden yola çıkan vatandaş, otomobilin çarpmasıyla savruldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, ayağa kalkan şahıs hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Otobüs durağında bekleyen ve bir anda koşarak yola fırlayan vatandaş seyir halindeki otomobilin önüne çıktı. Sürücü frene bassa da çarpışma kaçınılmaz oldu. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan şahıs korkulu anlar yaşatsa da kısa sürede kendisini toplayıp sanki hiç kazaya karışmamış gibi yoluna devam etti. Görenleri hayrete düşüren kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşlara da yaya geçidi kullanma uyarısı yapıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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