Bursa'da Yaşlı Adam Sokakta Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 69 yaşındaki Faruk Y., Cuma Mahallesi'nde sokakta ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşlı adam sokakta ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cuma Mahallesi Halim Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan şahsı görünce 112'yi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Faruk Y.'nin (69) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
