Yasadışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

Bursa'da yapılan operasyonda yasa dışı bahis sitelerini yöneten 10 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Bursa'da yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri ve vatandaşları mağdur ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yönettiği tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

