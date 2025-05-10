Bursa'da Yangında Hayatını Kaybeden Kadın 3 Aydır Yeni Evinde Oturuyordu

Evine 3 ay önce taşınmıştı... Yangında hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Mollaarap Mahallesi Onbaşı Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, faciaya yol açtı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında merkez Mollarap, Onbaşı Çıkmazı Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Hızla büyüyen alevleri söndürmeyen mahalle sakinleri 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken 63 yaşındaki Aysel Açar'ın cansız bedenine balkonda ulaştı.

3 ay önce taşınmış

Polis ekiplerince yürütülen soruşturmada Açar'ın 3 ay önce taşındığı ve kirada oturduğu öğrenildi. Acı haberi alan kızı ise gözyaşları içinde apartmana koştu. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışan kızı olay yerinden uzaklaştırıldı. Açar'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.