110 yıllık binada yangın çıktı! Alevlerin sıçradığı tarihi cami az kalsın küle dönüyordu - Haberler

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110 yıllık binada yangın çıktı! Alevlerin sıçradığı tarihi cami az kalsın küle dönüyordu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap binada yangın çıktı. Yan binaya da sıçrayan yangında 14'üncü yüzyıldan kalma Tavukçu Camii de yanma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tarihi bina çökerken, alevlerin sıçradığı binada hasar oluştu.

Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Tavukçu Sokak'taki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap binada, saat 04.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, durumu gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

BURSA'DA YANGINDA 110 YILLIK AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ; 14'ÜNCÜ YÜZYILDAN KALMA CAMİ YANMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

14. YÜZYILDAN KALMA CAMİ YANMA TEHLİKESİ ATLATTI

Yangın yan tarafta bulunan ahşap binaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yan binaya sıçrayan alevleri kısa sürede söndürdü. Ekipler alevlerin 14'üncü yüzyıldan kalma Tavukçu Camii'ne ve çevrede bulunan diğer ahşap binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

BURSA'DA YANGINDA 110 YILLIK AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ; 14'ÜNCÜ YÜZYILDAN KALMA CAMİ YANMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

İTFAİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında bina çöktü. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehreküstü Osmangazi İtfaiye Yangın 3. Sayfa Güncel Haberler

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