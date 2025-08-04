Bursa'da Yangın Duyarlı Vatandaşların Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Harmancık ilçesi yakınlarında geçtiğimiz günlerde çıkan ve dört gün süren orman yangını, soğutma çalışmaları devam ederken, bölgedeki yeni bir alevlenme, duyarlı vatandaşlarının çaba ve destekleri ile söndürüldü.

Yangını ilk fark edenlerden biri olan Emet ilçesi Eğrigöz köyünden Tahir Aksu, yol kenarında yükselen dumanları görerek duruma müdahale etti. Aksu, "Tavşanlı üzerinden Bursa'ya gidiyordum, yol kenarında dumanlar gördük. Bölgedeki vatandaşlar ağaç dallarıyla alevlere müdahale etmeye çalışıyordu. Ben de aracımdaki 5 litrelik pek şişede bulunan suyu dökerek alevleri söndürmeye çalıştım ve hemen 112'yi aradım. Yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine gelen üç yangın söndürme helikopteri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü." dedi.

Vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde yangının yeniden geniş bir alana yayılması önlenirken, yetkililer soğutma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtti. - KÜTAHYA