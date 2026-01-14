Haberler

Bursa'da müstakil evde yangın: Dumandan etkilenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Mustafakemalpaşa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 82 yaşındaki Necmi Türksev, çevre sakinleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 82 yaşındaki yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Necmi Türksev'in yalnız yaşadığı tek katlı evden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri yardıma koştu. Alevler büyümeden yaşlı adamı kendi imkanlarıyla evden çıkarmayı başardılar. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin bitişikteki binalara sıçramadan söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi. Yangın sırasında evdeki küçük tüpün patlaması ise çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Patlamadan dolayı herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necmi Türksev, tedbir amaçlı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

