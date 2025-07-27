Bursa'da Yangın: 5 Köy Tahliye Edildi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 5 köyün tahliye edilmesine yol açan yangın büyüyerek sürüyor.

Harmancık ilçesinde dün başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, bugün öğleden sonra yeniden büyüdü. Bölgeye 5 uçak ve 4 yangın söndürme helikopteri ile onlarca ekip sevk edildi. Risk altında olduğu değerlendirilen Harmancık ilçesindeki Çamoğlu, Çakmak, Ilıcaksu ve Dutluca mahalleleri ile Büyükorhan ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi'nin tahliyesine karar verildi. Gözü yaşlı vatandaşlar, AFAD ve AKOM koordinesinde BURULAŞ otobüsleriyle Harmancık merkeze götürüldü. Alevlerin arasında kalan Orhaneli Orman İşletmesi'ne ait bir arazöz ise yandı.

Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasındaki karayolundaki ulaşım güçlükle sağlanırken, Büyükorhan ilçe sınırına dayanan alevlerin Keles ve Harmancık merkezine ulaşması ihtimali herkesi korkutuyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bölgedeki incelemeleri sürüyor. - BURSA