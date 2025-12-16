Haberler

Bursa'da vinçten düşen iş makinesi paniğe neden oldu

Bursa'da vinçten düşen iş makinesi paniğe neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mudanya'da bir evde yürütülen çalışmalar sırasında vinçteki kepçenin devrilmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralanan olmadı. Olayda kısa süreli panik yaşandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde vinçten düşen iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Bölgede kısa süreli panik yaşandı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Güzelyalı Burgaz Mahallesi Ferah Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir evde yürütülen çalışmalar sırasında vinçteki kepçe devrildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, düşen iş makinesinin içinde sürücünün bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından polis ekipleri bölgeye gelerek gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve incelemelerde bulundu.

Yaşanan kazada iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili kontrollerin ardından çalışmalar durdurulurken, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var

Büyük sürpriz! Galatasaray, Rizespor'un milli yıldızını istiyor
RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Şili'nin yeni liderinin babası Nazi subayı çıktı

Netanyahu, meğer atalarının katilini tebrik etmiş
Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

İstanbul'un yanı başında uykuları kaçıracak görüntü
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Trabzonspor'a iki yıldızından kötü haber

Süper Lig devine iki yıldızından kötü haber
Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı

Jasmine'e RTÜK'ten sonra bir kötü haber daha
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Demet Akalın'ın lüks çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Çantasının fiyatını görenlerin ağzı açık kaldı
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
title