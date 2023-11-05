Bursa'da Vicdansız Hırsız Yardım Kumbarasını Çaldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir işletmede yaşlı bir hırsız, tezgah üzerinde duran yardım kumbarasını çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da vicdansız hırsız, tezgah üzerinde duran yardım kumbarasını çaldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Çarşı meydanında bir işletmeye giren yaşlı hırsız, tezgahtardan çay isteyerek dikkatini dağıttı. Daha sonra hırsız, tezgahtar arkasını dönünce SMA hastası Yağız Batu bebek için toplanan paraların bulunduğu yardım kumbarasını çantasına attı. Vicdansız hırsız, çayını da alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra yardım kumbarasının yerinde olmadığını fark eden tezgahtar, kameralara bakarak hırsızın kumbarayı çaldığını gördü. Tezgahtar durumu polis ekiplerine bildirdi. Vicdansız hırsızı arama çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, ailenin şikayetçi olması bekleniyor. - BURSA