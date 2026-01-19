Haberler

Bursa'da zehir tacirlerine operasyon: Kokain ve çok sayıda silah ele geçirildi

Güncelleme:
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 55 gram kokain ve 10 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyon anları kameraya yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticari yapan 3 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 55 gram kokain, 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon anları ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada fiziki takibe alınan 3 şüphelinin araçları tespit edildi. Şüphelilere yönelik düğmeye basan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda D.K., M.K. ve E.T. isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Ekipler şüpheli şahısların araçlarında yaptıkları aramada 55 gram kokain, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyon anları kameraya yansırken, emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
