Bursa'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak ekipler, sürekli ev değiştirdiği tespit edilen ve 'uyuşturucu' suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan S.Ç.'yi yakalamak için çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada ekipler, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı S.Ç.'yi Kestel ilçesinde bir evde uyuduğu sırada yakalayarak gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. - BURSA