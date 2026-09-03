Karacabey'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 675 gram kubar esrar ile 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Karacabey ilçesinde operasyon düzenledi. Ekipler tarafından belirlenen 3 şüphelinin ikametlerinde, alınan arama kararının ardından arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 22 kilo 675 gram kubar esrar maddesi ile 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ekipler tarafından el konulurken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı