Bin polisin katılımıyla Bursa merkezli 4 ilde narkotik operasyonu: 84 tutuklama

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, Bursa'nın yanı sıra Bolu, Artvin ve Edirne'de 102 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlarla birlikte 84 kişi tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı, 84'ü tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

10.02.2026 tarihinde 1 helikopter, 3 İHA ve 12 dedektör köpeğinin desteğiyle, Bursa merkezli olmak üzere Gemlik, Bolu, Artvin ve Edirne illerini kapsayan geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlara 8 Özel Harekat unsuru ve 100 Çevik Kuvvet personeli olmak üzere toplamda 1.000 personel katıldı.

Düzenlenen operasyonlarda; 1 kilo 561 gram sentetik kannabinoid, 3 kilo 418 gram metamfetamin, 1 kilo 545 gram esrar, 16 adet ecstasy hap, 38 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 486 adet fişek ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda Bursa'nın Gemlik ilçesinde 81, Bolu, Artvin ve Edirne'de ise birer olmak üzere toplam 102 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 84'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
