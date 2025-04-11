Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi: 5 Bin Kişiye Farkındalık
Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narko Nokta' temalı etkinliklerle 5 bin 35 kişiyi bilgilendirdi. Şehirdeki farklı noktalarda gerçekleştirilen bu eğitim programları, uyuşturucu ile mücadelede farkındalığı artırmayı amaçlıyor.
Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" ve ""Narko" başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 5 bin 35 kişiyi bilgilendirdi.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 33 ayrı etkinlikte 5 bin 35 kişiye ulaşarak "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri yaptı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa