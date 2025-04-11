Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi: 5 Bin Kişiye Farkındalık

Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" ve ""Narko" başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 5 bin 35 kişiyi bilgilendirdi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak 33 ayrı etkinlikte 5 bin 35 kişiye ulaşarak "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikleri yaptı. - BURSA