Bursa'da Uyuşturucu Hap Satışı Yapan Tacir Yakalandı

Bursa'da Uyuşturucu Hap Satışı Yapan Tacir Yakalandı
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İnegöl'de Jandarma ekipleri uyuşturucu hap satışı yapan Suriye uyruklu bir şahsı kovalamaca sonucu yakaladı. Üzerinde captagon isimli uyuşturucularla birlikte 92 adet hap ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu hap satışı yapan taciri kovalamaca sonucu yakaladı.

İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri, bir şahsın yol kenarında uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Hakarete geçen ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Süleymaniye Mahalesi yol kenarında satış yapan şüpheli, Jandarma ekiplerini görünce koşarak kaçmaya başladı.

Ekipler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Şüpheli Suriye uyruklu İsmail E. (18)'nin üzerinde yapılan aramada captagon isimli uyuşturucu haplar ele geçirildi. Poşet içerisinde 92 adet uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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