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Bursa'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İznik ilçesinde, gübre götürmekte olan Hasan Sarı'nın kullandığı traktör devrildi. Kazada altında kalan Hasan Sarı hayatını kaybederken, eşi yaralı olarak kurtuldu.

Bursa'da tarlaya gübre götürürken kullandığı traktörün devrilmesi üzerine altında kalan Hasan Sarı, hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte tarlaya gübre götüren Hasan Sarı (52) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hisardere Mahallesindeki tarlasına giderken, eşiyle birlikte traktör altında kalan H.S. yaralı olarak kurtuldu. Eşi Hasan Sarı ise, hayatını kaybetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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