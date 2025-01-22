Bursa'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da tarlaya gübre götürürken kullandığı traktörün devrilmesi üzerine altında kalan Hasan Sarı, hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte tarlaya gübre götüren Hasan Sarı (52) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hisardere Mahallesindeki tarlasına giderken, eşiyle birlikte traktör altında kalan H.S. yaralı olarak kurtuldu. Eşi Hasan Sarı ise, hayatını kaybetti. - BURSA