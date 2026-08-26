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Bursa'da Trafo Yangını Söndürüldü, Onarım Başladı

Bursa'da Trafo Yangını Söndürüldü, Onarım Başladı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle trafoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, UEDAŞ ekipleri trafoda onarım çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından UEDAŞ ekipleri trafoda onarım çalışması yaptı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle trafoda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve UEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ardından UEDAŞ ekipleri trafoda onarım çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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