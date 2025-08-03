Bursa'da Trafik Kazasında 2 Kardeş Hayatını Kaybetti, Alkollü Sürücü Tutuklandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün neden olduğu çarpışmada 2 kardeş hayatını kaybetti. İsmail S. isimli sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Tuğba Akpınar'ın (35) kullandığı otomobil ile İsmail S. (22) yönetimindeki hafif ticari araç çarpışmış, kazada Tuğba Akpınar ile kardeşi Seda Akpınar (28) isimli kardeşler hayatını kaybetmişti. Sürücü İsmail S.'nin 1.06 promil alkollü olduğu belirlenmişti.
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa