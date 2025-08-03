Bursa'da Trafik Kazasında 2 Kardeş Hayatını Kaybetti, Alkollü Sürücü Tutuklandı

Bursa'da Trafik Kazasında 2 Kardeş Hayatını Kaybetti, Alkollü Sürücü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün neden olduğu çarpışmada 2 kardeş hayatını kaybetti. İsmail S. isimli sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Tuğba Akpınar'ın (35) kullandığı otomobil ile İsmail S. (22) yönetimindeki hafif ticari araç çarpışmış, kazada Tuğba Akpınar ile kardeşi Seda Akpınar (28) isimli kardeşler hayatını kaybetmişti. Sürücü İsmail S.'nin 1.06 promil alkollü olduğu belirlenmişti.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan İsmail S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Tekin: LGS'nin iptali söz konusu değil

Tartışmalı sınav iptal mi ediliyor? Bakan Tekin noktayı koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Ukrayna'dan misilleme gecikmedi

Dünya diken üstünde! Bölgeden dumanlar yükseldi, jet misilleme geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.