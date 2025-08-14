Bursa'da Trafik Kazası: Kontrolden Çıkan Otomobil Kamyonete Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil kamyonete çarptı; sürücüsü yaralandı.

Kaza 00.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Recep A.(73) yönetimindeki 16 KK 961 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, sinyalizasyon nedeniyle yavaşlayan Sürücü Ahmet M.(57) yönetimindeki 16 BID 733 plakalı kamyonete arkadan çarpıp refüje çıktı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yakınındaki özel sağlık kliniğinde görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA