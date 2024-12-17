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Bursa'da Trafik Kazası: İki Kadın Sürücü Yaralandı

Bursa'da Trafik Kazası: İki Kadın Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışıkta geçiş yapan bir otomobil ile diğer bir otomobil çarpıştı. Kazada iki kadın sürücü yaralandı ve yol bir süre tek şeritten sağlandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yeniköy ışıklı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobilin kadın sürücüleri yaralandı. Kazaya otomobillerden birisinin kırmızı ışıkta geçmesinin neden olduğu belirlendi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Orhangazi'de Yalova-Bursa karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yeniköy istikametinden gelip Orhangazi istikametine doğru Yeniköy ışıklı kavşağından geçiş yapmak isteyen ve Orhangazi Gençlerbirliği Spor Kulübü ikinci başkanı Fatih Demir'in eşi olduğu belirlenen Hilal Demir'in (38) kullandığı 16 HD 142 plakalı otomobile, Yalova istikametinden gelip Bursa istikametine doğru gitmekte olan ve kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Ebru G. (31) idaresindeki 41HH 996 plakalı otomobil yandan çarptı.

Metrelerce sürüklendiler

Kaza sonrasında her iki araç da yaklaşık 30 metre sürüklendi. Hurdaya dönen iki otomobilin bayan sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralı iki bayan sürücü ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Trafik tek şeritten sağlandı

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ise trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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