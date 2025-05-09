Bursa'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ferhat Hoş (33), kardeşi Mesut Hoş (27) ve enişteleri Gürsel Hoş (41) bugün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Kazanın ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, sabah saatlerinde ailelerine teslim edildi. Acılı aileler, büyük bir hüzün içinde cenazeleri Dutluca Mahallesi Mezarlığı'na götürdü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Ferhat, Mesut ve Gürsel Hoş'un cenazeleri, dualar ve gözyaşları eşliğinde yan yana toprağa verildi.

Kaza saat 01.10 sıralarında Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik'ten Orhangazi istikametine seyreden Ferhat Hoş (33) idaresindeki 06 EMB 514 plakalı Mercedes otomobil ile karşı istikamette seyreden Y.S. (47) idaresindeki 16 BAP 990 plakalı cip çarpıştı. Savrulan araçlarda büyük hasar meydana geldi. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan cip yoldan çıkıp zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Ağır hasar alan lüks otomobilin içerisinde bulunan sürücü Ferhat Hoş, yanında yolcu olarak bulunan Mesut Hoş (27) ve enişteleri olduğu belirlenen Gürsel Hoş (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçta yaşamını yitirenler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında araçtan çıkarıldı.

Alkollü sürücü çalıların arasında bulundu

Olay yerine gelen ekipler cip sürücüsünü araçta bulamadı. Kaza yerini terk ettiği düşünülen sürücü için çevrede arama yapıldı. 47 yaşındaki Y.S. yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının sonunda kaza yerine yakın bir bölgede çalıların arasında saklanırken bulundu. Yaralı olduğu belirlenen Y.S. sağlık ekiplerinin ilk kontrolünden sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Y.S.'nin, 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Cenazeye katılanlar, genç yaşta hayatını kaybeden 3 kişinin ardından büyük üzüntü yaşarken, kazaya neden olduğu belirlenen ve alkollü olduğu açıklanan cip sürücüsünün ise hastanedeki tedavisi sürüyor. - BURSA