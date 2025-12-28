Haberler

Bursa'da otomobil hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi Esenler Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf G. (18) yönetimindeki 16 KM 378 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yolcu almak için duran Selçuk E. (41) idaresindeki 16 BSG 845 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, araca binmek üzere olan yaya Dursun G.'ye (70) çarptı. Kaza sonucu hafif ticari araçtaki yolcu Ayşe E. (38) ile yaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
