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Bursa'da Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, çift yönlü yolda karşı şeride geçmek isteyen kadın sürücünün Mercedes'ine çarpan motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Ahmet Baştürk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili savcılığın tahkikat başlattığı bildirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde oturduğu siteye girebilmek için çift yönlü yolda karşı şeride geçerek sola dönüş yapan kadın sürücünün kullandığı Mercedes marka otomobile karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü çarptı. Olay yerinde kalbi duran 18 yaşındaki gence sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Ancak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. 18 yaşındaki genci hayattan koparan kazanın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, İznik-Yenişehir Yolu Darka mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden Darka Sitesindeki evine 06 FE 9125 plakalı otomobili ile gelen Ülviye Ö. siteye girebilmek için çift yönlü yolda karşı şeride geçip soldaki siteye girmek istedi. Bu sırada İznik istikametinden Yenişehir yönüne 16 FBA 18 plakalı motosikletiyle giden Ahmet Baştürk (18) yolun ortasındaki otomobile çarptı. Kadın sürücünün kullandığı Mercedes'e sağ kapı kısmından çarpan Baştürk'ün başındaki kask sitenin girişine doğru metrelerce yuvarlandı. Motosikletten düşüp yere yığılan gencin olay yerinde duran kalbi 112 ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapılarak yeniden çalıştırıldı. Ancak ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Baştürk kurtarılamadı.

Olaydan sonra kadın otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Lüks villaların bulunduğu sitenin girişindeki kontrolsüz dönüş sebebiyle daha öncede çok sayıda kaza meydana geldiği öğrenilirken, savcılık 18 yaşındaki gencin hayatını kaybetmesine sebep olan kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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