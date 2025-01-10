Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bursa'da çarpışan araçlar bariyere çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Sıcaksu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yolda seyreden otomobil, önünde şerit değiştiren ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA