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Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önünde şerit değiştiren ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da çarpışan araçlar bariyere çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Sıcaksu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yolda seyreden otomobil, önünde şerit değiştiren ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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