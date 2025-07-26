Bursa'da Trafik Kazası: 1'i Çocuk 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy den İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Ejder S.(60) idaresindeki 06 DR 6423 plakalı otomobil, sokaktan çıkan sürücü Adnan A.(44) yönetimindeki 16 BIJ 275 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu 16 BIJ 275 plakalı araçta bulunan yolcular Elif A.(38) ve kızı 4 yaşındaki Eylül A. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA