Bursa'da Trafik Kazaları Araç Kameralarına Yansıdı

Bursa'da aşırı hız ve sürücülerin dikkatsizliği sebebiyle meydana gelen trafik kazaları araç kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Mimarsinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte ilerleyen sürücü bir anda sinyal vererek ara sokağa girmek istedi. O sırada en sağ şeritte ilerleyen sürücü ara sokağa girmek isteyen araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken dikkatsizlik sonucu oluşan kaza araç kamerasına yansıdı.

Diğer kaza, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol aniden daralınca seyir halindeki araçlar aniden frene bastı. Arkadan gelen bir otomobil ise duramayarak zincirleme kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken o anlar trafikte bulunan başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA