Bursa'da Tofaş Otomobil Bariyerlere Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Tofaş Otomobil Bariyerlere Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden Tofaş otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Sürücü Kadir Menteş, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan Tofaş otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü; sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Narlıdere mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Kadir Menteş (26) yönetimindeki 35 ZS 650 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç parçalara ayrılırken, sürücü yola fırladı. Ağır yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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