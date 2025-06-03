Bursa'da Tofaş ile Ölümüne Makas

Bursa'da Tofaş ile Ölümüne Makas
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Bursa'da hızla ilerleyen Tofaş marka araç, yaptığı tehlikeli makasla bir kazanın eşiğinden döndü. O anlar bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Tofaş ile ölümüne makas kamerada...Kaza böyle teğet geçti

BURSA - Bursa'da anayolda hızla ilerleyen Tofaş marka otomobil attığı makasla yürekleri ağza getirdi. Kazanın teğet geçtiği o anlar araç kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen Tofaş marka bir otomobilin sürücü iki aracın arasından geçmek isteyince gaza yüklendi. Makas atarak giden otomobil kazayı teğet geçince, diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Ölümüne makas atan sürücü ise araç içi kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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