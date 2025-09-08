Haberler

Bursa'da Tırnakçılık Yapan 3 Kadın Operasyonla Yakalandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde esnafı tırnakçılık yöntemiyle dolandırmaya çalışan 3 kadın, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden birinin 12 ayrı suçtan arandığı ve toplam 40 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde esnafı dolaşarak "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yapmaya çalışan peçeli 3 kadın, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden birinin 12 ayrı suçtan arandığı ve toplam 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Olay, 05 Eylül günü saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Yıldırım ilçesinde bir işletmeye gelen ve tırnakçılık yaparak dolandırmaya çalışan peçeli kadını başka bir kasiyer fark etti. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik tespiti için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin S.P., B.P. ve D.D. olduğu belirlendi. Aynı gün düzenlenen operasyonla 3 kadın yakalandı.

Operasyon sırasında polis ekiplerini fark eden S.P. kaçmaya çalıştı, ancak kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin 12 suçtan arandığı ve hakkında toplam 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
