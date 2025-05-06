Bursa'da Tır ile Cip Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu cip sürücüsü yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile cipin çarpıştığı kazada, cip sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Y. (47) yönetimindeki 16 AYD 575 plakalı tır, aynı yöne giderken önüne çıkan Resul C. (54) idaresindeki 16 Y 6995 plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, orta refüje çıkarak durdu. Kaza sonucu cipin sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa