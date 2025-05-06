Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Röportaj adı altında sokaklarda terör estiriyorlar

Erdoğan'dan törene damga vuran çıkış: Sokaklarda terör estiriyorlar

Bursa'da Tır ile Cip Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Bursa'da Tır ile Cip Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu cip sürücüsü yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır ile cipin çarpıştığı kazada, cip sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Y. (47) yönetimindeki 16 AYD 575 plakalı tır, aynı yöne giderken önüne çıkan Resul C. (54) idaresindeki 16 Y 6995 plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, orta refüje çıkarak durdu. Kaza sonucu cipin sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.