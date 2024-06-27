Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Ticari Takside Boşanma Aşamasındaki Eşini Görüp Ateş Açan Koca Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir koca, boşanma aşamasındaki eşini ticari takside görerek ateş açtı. Olay sonucunda eş ve taksi şoförü yaralandı. Koca, tutuklandı.

Bursa'da ticari takside boşanma aşamasındaki eşini görüp ateş açan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, K.E. boşanma aşamasında olan eşi Meltem E.'yi ticari taksi içerisinde gördü. Bunun üzerine K.E., eşinin bulunduğu taksiye doğru ateş açtı. Boşanma aşamasındaki eşi ve ticari taksi sürücüsü Mehmet U. kurşunların hedefi oldu. Şüpheli K.E. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken taksi şoförü Mehmet U. yaralı yolcusu ile birlikte taksiyi Beyazıt Polis Merkezi'nin önüne getirerek polislerden yardım istedi. Polislerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet U. ile Meltem E.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Ateş açan koca tutuklandı

Öfkeli koca olaydan sonra Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ve Cinayet Büro amirliği tarafından yakalandı. Elinden yaralanan kadın ameliyata alınırken, omzundan yaralanan taksici de tedavi altına alındı. Yaralı kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu, öfkeli kocanın ise Asayiş Şubedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayı gerçekleştiren K.E., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklama talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. K.E.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Olay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title