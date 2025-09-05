Haberler

Bursa'da Ticari Araç Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rahmi Keskin, ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rahmi Keskin, ticari aracın çarpması sonucu metrelerce savruldu. Keskin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Rahmi Keskin'e, seyir halindeki ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz adam ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
