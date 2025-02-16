Bursa'da Ters Yolda Giden Sürücü Faciayı Kıl Payı Atlatıldı
Bursa'da bir otomobil sürücüsü otobanda ters yönde ilerleyerek diğer sürücülerin tehlikeli anlar yaşamasına sebep oldu. Hızla giden araçların kazayı kıl payı atlattığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Bursa'da bir otomobil sürücüsü otobanda ters yönde ilerledi. Hızla giden araçların kazayı kıl payı atlattığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.
Bursa Görükle mevki otobanında feci bir kazanın eşiğinden dönüldü. Otomobil sürücüsü, otobanda yolu karıştırınca ters yöne girdi. Sürücülerin 100 kilometreyi aşan hızda gittiği yolda facianın eşiğinden döndüğü anlar kamera ile görüntülenirken, şans eseri kaza meydana gelmedi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa