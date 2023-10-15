Bursa'da telefon kavgası kameralara yansıdı

Bursa'da iki arkadaş arasında çıkan kavga, 'telefonumu sen çaldın' iddiasıyla başladı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otogarda iki arkadaşın telefon arbedesi kamerada

İki arkadaşın kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da iki arkadaş 'telefonumu sen çaldın' iddiasıyla kavga etti. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Olay Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde gerçekleşti. Otobüslerinin mola vermesi üzerine peronlara inen iki arkadaş, 'telefonumu sen çaldın' iddiasıyla kavgaya tutuştu. Kavganın büyümemesi ile birlikte iki şahıs yolculuğuna devam etti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.