Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Şovları Trafikte Panik Yarattı

Bursa'da trafikte tehlikeli motosiklet sürüşleri pes dedirtti. Kentin farklı noktalarında kaydedilen görüntülerde, iki motosiklet sürücüsünün yaptığı akıl almaz hareketler hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletli bir şahıs tek teker üzerinde uzun süre ilerleyerek trafikte adeta şov yaptı. Trafikte hızla manevra yapan sürücü, hem kural tanımadı hem de kazaya davetiye çıkardı. Bir başka görüntü ise merkez İzmir Yolu üzerinde kaydedildi. Motosiklet sürücüsü, hareket halindeyken yatarak ilerledi. Yüksek hızla trafikte ilerleyen şahsın tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüler, sosyal medyada da büyük tepki topladı - BURSA