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Bursa'da tehlikeli çukur yaşlı ve kadınlar için büyük tehlike

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Bursa'nın şehir merkezinde bulunan bir çukur, özellikle yaşlı ve kadınlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı ve kadınların yere düşme anları görülüyor. Esnaflar ve vatandaşlar, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyor.

Bursa'nın şehrin merkezinde en işlek sokaktaki bir çukur özellikle yaşlı ve kadınlar için büyük tehlike saçıyor. Yaşlılar ve kadınların yolda yürürken yere düşme anları bir işyerinin kamerasına yansıdı. Esnaflar ve vatandaşlar, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyor.

Bursa Valiliği'nin hemen üst sokağında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta bulunan çukur, kazalara davetiye çıkarıyor. Sokaktan geçen vatandaşlar çukuru görmeyerek düşüp yaralanıyor. Her gün çok sayıda yaşlı ve kadının yere kapaklanıp yaralanması, bir berberin güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri bu durumun düzeltilmesi gerektiğini, daha üzücü kazalar yaşanabileceğini dile getirdiler.

Mahalle esnafı Dursun Coşkun, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz. Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Esnaf Ümit Acet ise, "Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı. Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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