Bursa'da Tarım Lisesi Bahçesinde Yangın

Bursa'daki Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesindeki Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük bir alana sahip olan okulun bahçesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın ile ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA