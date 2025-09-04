Haberler

Bursa'da Tarım Lisesi Bahçesinde Yangın

Bursa'da Tarım Lisesi Bahçesinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi ilçesindeki Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'daki Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesindeki Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük bir alana sahip olan okulun bahçesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın ile ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi: Posteri sökmeye çalıştılar

Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi! Ortalık bir anda karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi

Türkiye bu görüntüyü konuşuyor! İşte kızını vuran babanın gerekçesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.