Haberler

Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçısına Operasyon: 1014 Eser Ele Geçirildi

Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçısına Operasyon: 1014 Eser Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Polisi, tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şahsa yönelik düzenlediği operasyonda, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 1014 adet tarihi eser ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin evinde ve işyerinde yapılan aramada farklı dönemlere ait sikke ve objeler bulundu.

Bursa Polisi, tarihi eser kaçakçısı bir şahsa yönelik bir ikamet ve işyerinde yaptığı aramada Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 1014 adet tarihi eser ele geçirdi. Evin yatak odasında özel kilitli çanta içerisinden çok sayıda eserin bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tarihi eser kaçakçılığı ve eserlerin usulsüz ticaretine ilişkin faaliyetlerin deşifresi ve önlenmesine yönelik operasyon yaptı.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir ikamet ve işyerine eş zamanlı düzenlenen operasyon neticesinde, Roma - Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 774

adet sikke, 240 adet obje, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 137 adet fişek ve 1 adet el telsizi ele geçirildi. Şüpheli C.E. gözaltına alınırken, gerekli adli tahkikata başlandı.

Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

İstanbulluların uykularını kaçıran iddiada çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Karadeniz derbisinde kazanan yok

Karadeniz derbisinde kıyasıya mücadele! İşte skor
Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü

Bu belirtilere dikkat! Frankenstein varyantı Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.