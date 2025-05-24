Bursa'da Taksiciyi Silahla Tehdit Eden Saldırgan Tutuklandı

Bursa'da Taksiciyi Silahla Tehdit Eden Saldırgan Tutuklandı
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Bursa'da bir taksi sürücüsünü silahlı tehdit ile gasp eden kişi, araç içi kameralarına yansıyan dehşet verici anların ardından yakalandı ve tutuklandı.

Takside dehşet anları kamerada...Taksiciyi silahla gezdirdi, sonra da parasını gasp etti

Taksiciyi silah zoruyla gasp etmişti, tutuklandı

Taksicinin korku dolu anları araç içi kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'da kız arkadaşıyla bindiği taksi sürücüsünü silahla tehdit edip şehri dolaştıran ve sonrasında da silah zoruyla parasını gasp eden saldırgan an be an görüntülendi. Silahlı şüphelinin, bindiği taksinin şoförünü tehditle Bursa caddelerinde gezdirdikten sonra yanında taşıdığı silahla gasp ettiği kameraya yansıdı. İhbar sonrası şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanıp mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilgin G. yanındaki kız arkadaşı ile taksiye bindi. Kız arkadaşını Balat Mahallesi'ne bırakan Bilgin G., yine aynı taksi ile yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi. Durum üzerine yanında taşıdığı silahı taksi şoförüne doğrultarak sinirlendiği aracı takip etmesini istedi. Korku dolu bakışlar ile Bilgin G.'nin istediğini yerine getiren taksi şoförü, bir süre sonra aracın gözden kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine Bilgin G., silahını taksi şoförüne doğrultarak "Senin yüzünden kaçtı" diye bağırdı.

Taksiyi tenha alana çektirerek taksiciden hesap sordu

Yaşanan kovalamaca sonrası aracı gözden kaybeden taksi şoförüne sinirlenen şüpheli Bilgin G., aracı boş bir alana çektirerek, "Sen niye kaçırdın adamları. Sana verdiğim bin lirayı ver" dedi. Bunun üzerine taksi şoförü ise, "Bana 800 lira verdin ağabey" dedi. Bilgin G. ise, "Ver lan 200 lira daha" diyerek silah zoruyla taksicinin cebinde olan bütün parayı gasp etti. Yaşanan olay sonrası taksi şoförü durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

Şüpheli polis ekiplerince yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bilgin G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu Bilgin G., silah ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilgin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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