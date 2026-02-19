Haberler

Çocukların üzerine araç sürüp kaçmıştı... O sürücü yakalandı

Güncelleme:
Bursa'da bir sürücü, kaldırımda yürüyen çocukların üzerine araç sürerek tehlikeye neden oldu. Olay sonrası polis ekipleri sürücüyü yakaladı ve ehliyetine el koyarak psikotekniğe sevk etti, ayrıca 5 bin lira ceza uygulandı.

Bursa'da seyir halindeyken, kaldırımda yürüyen çocukların üzerine araç süren sürücü, polis ekiplerince yakalandı. O sürücünün ehliyetine el konulup, psikotekniğe sevk edildi, yaklaşık 5 bin lira da cezai işlem uygulandı.

Olay, önceki gün Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Kent Meydanı batçık mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Tofaş marka Şahin model otomobilin sürücüsü, kaldırımda yürüyen çocukların bulunduğu alana doğru aracıyla manevra yaptı. Ne olduğunu anlayamayan çocuklar büyük korku yaşarken, sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan tehlikeli anlar trafikteki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri sürücünün peşine düştü. Sivil trafik ekiplerince tespit edilen sürücüye yaklaşık 5 bin lira idari ceza uygulanırken, ehliyeti el konulup psikotekniğe sevk etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
