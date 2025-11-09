Haberler

Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 3 Kişi Gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturmada, 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada "rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da gerçekleştirdikleri operasyonla 3 kişiyi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Filistinli esire cinsel saldırıyı ortaya çıkarmıştı! Eski Askeri Başsavcı 'intihar' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hedefteki eski Askeri Başsavcı intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.