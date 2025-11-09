Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 3 Kişi Gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada "rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da gerçekleştirdikleri operasyonla 3 kişiyi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi. - BURSA