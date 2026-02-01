Haberler

Sarallar çetesine büyük operasyon: 14 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından 'Sarallar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı baskınlar, 50 gün süren teknik takip sonrası gerçekleştirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne darbe vuruldu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü incelemesi ve 50 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı şafak baskınlarında 14 şüpheli yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde aynı adresteki iş yerine yönelik iki ayrı silahlı saldırının ardından KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde her iki eylemin de Sarallar olarak bilinen suç örgütü tarafından, planlı ve örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü incelemesi yapılırken, 50 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda saldırılara karıştığı tespit edilen 14 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin iş yerini kurşunladığı anlar kameraya anbean yansırken, Özel Harekat destekli operasyon için düğmeye basıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda İstanbul'da 11, Bursa'da 3, İzmir, Mersin ve Aydın illerinde birer olmak üzere toplam 17 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilirken, şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
