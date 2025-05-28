Bursa'da Sözlü Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

Bursa'da Sözlü Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, silahların kullanılmasına neden oldu. Bir kişi yaralandı ve polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. Tarafların birbirine silah çekip ateşlediğin anlar kameraya yansırken, kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında bir süredir yaşanan gürültü tartışması sokağa taştı. Tarafların aşağı inmesiyle artan tansiyon sonrası sözlü tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açarken, kurşunların hedefi olan Feyzullah Özmut bacağından yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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