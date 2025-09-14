Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler

Bursa'da iki şahıs sokak ortasında tartıştıkları bir kişiyi tekme ve yumruklarla öldüresiye darbetti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 saldırgan, akşam saatlerinde sokak ortasında bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle şahıs, saldırganların hedefi oldu. İki kişi, vatandaşı yere yatırıp defalarca tekme ve yumruk savurdu.

CANINI ZOR KURTARDI

Mahalle sakinleri korku içinde polisi ararken, darbedilen adam ise canını zor kurtardı. Saldırganlar, olay yerine gelen kız arkadaşlarının aracıyla kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerinden kaçan şüpheliler yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.