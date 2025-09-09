Haberler

Bursa'da Sıvacı Ustası Evinde Ölü Bulundu

Bursa'da Sıvacı Ustası Evinde Ölü Bulundu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sıvacı ustası Dursun Ali D. (67), iki gün işe gitmeyince arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir sıvacı ustası, 2 gün işe gitmeyince kontrole gelen iş arkadaşları tarafından evinde ölü bulundu. Savcılık şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Arapzade Mahallesi Mektep Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda sıvacı ustası olarak çalışan ve yalnız yaşadığı belirlenen Dursun Ali D. (67) iki gün işe gitmeyince mesai arkadaşları merak edip eve geldi. Mektep Caddesi'nde tek katlı evde yaşayan şahsın evinin kilitli olduğunu belirleyen mesai arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye yardımı ile evin kapısını açtı. Hareketsiz halde yatan Dursun Ali D.'yi kontrol eden sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcılık şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
